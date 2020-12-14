شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لإطلاق دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات شهدت نقلة نوعية كبيرة تمثلت في إقامة بطولة ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات بدعم ورعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والتي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في تنظيم عدد من البطولات المحلية والتي كان آخرها بطولة اليوم الوطني الـ49.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد بحضور المستشار سعيد علي الطاهر أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وعبد الله الوحشي المدير التنفيذي للجمعية وأعضاء المجلس يوسف أحمد باصليب وانتصار أحمد الزعابي ودايفيد جينيس عضو المكتب التنفيذي للجمعية.

وتمت الموافقة في ختام الاجتماع على إقامة دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية بين الأندية وصالات الألعاب الإلكترونية والمشاركة في بطولة العرب الأولى للرياضات الإلكترونية والتي ستقام «عن بُعد» بتنظيم الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى توجيه الأمانة العامة للجمعية بالتواصل مع الجهات الراغبة في تنظيم الفعاليات المرتبطة بالرياضات الإلكترونية وأخذ تلك الجهات موافقة الجمعية لتنظيم الاحداث والمسابقات.

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