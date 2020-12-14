شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو ولاية أسترالية يتجنبون الذهاب للمكاتب رغم إنهاء العمل من المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت الأوامر بالعمل من المنازل لمكافحة فيروس كورونا في نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكاناً، الاثنين، في علامة فارقة لبلد سجل أعداداً منخفضة جداً من الإصابة بكوفيد-19 لكن شركات كثيرة تعتزم الإبقاء على ترتيبات العمل المرنة في 2021.

وقالت ولاية نيو ساوث ويلز إنها تمضي قدماً في خطة لوقف هذا الأمر الذي كان مطبقاً معظم العام بعد عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

لكن يبدو أن هذه الخطوة رمزية لأنه ليس لدى أرباب العمل في الولاية، بما في ذلك العديد من أكبر الشركات في البلاد، والعمال خطط للتغيير الفوري من ترتيبات العمل من المنزل قبل عشرة أيام من بداية عطلة عيد الميلاد.

ويجعل هذا التغيير نيو ساوث ويلز تسبق الولايات والأقاليم الأخرى في استئناف الترتيبات التي كانت سارية قبل كوفيد-19 بالنسبة للموظفين الإداريين. ويقطن نيو ساوث ويلز ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

ولا تفرض الآن سوى ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، قيوداً على عدد موظفي المكاتب حيث تقصر الحضور على 25 في المئة من القوة العاملة، في حين أن معظم الولايات والأقاليم الأخرى لديها توجيه عام لأصحاب العمل للسماح للعمال بالعمل من المنزل إذا كانوا يفضلون ذلك.

وقالت نيو ساوث ويلز إنها ما زالت تشجع أصحاب العمل على ترتيب أوقات الحضور والانصراف وتنصح الموظفين بوضع كمامات في وسائل النقل العام.

وسجلت أستراليا ما يزيد قليلاً على 28 ألف إصابة بكوفيد-19 و908 حالات وفاة منذ بدء الجائحة.