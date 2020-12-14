مخطط إخواني في الخليج.. مصر تبلغ دولاً خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات عناصر إرهابية

كشفت قناة "العربية" الإخبارية عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية في بعض دول الخليج، وذلك تحقيقات أجرتها تلك الدول مع عناصر تابعة للتنظيم.

وقالت القناة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن هناك مخططاً من قبل جماعة الإخوان لإقامة مشروعات في الخليج، موضحة أن تشكيل جماعة الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج.

ونقلت عبر مصادر لها قولها إن هناك تحقيقات في مصر ستؤدي للقبض على المزيد من عناصر جماعة الإخوان.

وأكدت المصادر أن مصر قامت بإبلاغ دولاً خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان.

وأضافت أن هناك عناصر إخوانية رُحلت من الكويت عن تنسيق مع الإخوان في تركيا، مشددة أن التحقيقات في مصر كشفت نقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرا، مشيرة إلى "اختراق الإخوان للجاليات العربية في أوروبا".