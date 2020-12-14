تعرف على حصاد مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” التقرير الذى أعدته أعدته الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، عن إنجازات البرلمان فى الدور التشريعى خلال الفصل التشريعى الأول، والذى تضمن 6 أدوار انعقاد. وكشف تقرير للأمانة العامة بمجلس النواب، أن إجمالى عدد القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول بلغ نحو 891 قانونا بنحو 10556مادة، حيث بلغ عدد ما صدر من قوانين فى دور الانعقاد الأول نحو 82 قانونا، وفى دور الانعقاد الثانى نحو 219 قانونا، وفى دور الانعقاد الثالث نحو 197 قانونا، وفى دور الانعقاد الرابع 156 قانونا، وفى دور الانعقاد الخامس والسادس نحو 237 قانونا.

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