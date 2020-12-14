مسئولون أفغان: مقتل إمام مسجد على يد حركة طالبان جنوب غربي البلاد

أكد مسئولون أفغان، اليوم الإثنين، مقتل إمام مسجد في منطقة لاش جوين على يد حركة "طالبان" الإرهابية بمدينة فراه عاصمة ولاية فراه جنوب غربي البلاد.

ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن حركة طالبان أطلقت النيران صوب إمام فراه بعد انتهاء صلاة العشاء مساء أمس الأحد.

ولم يدلِ المسئولون المحليون بمزيد من التفاصيل حول الحادث.. كما لم تعلق حركة "طالبان" على هذه التصريحات حتى الآن.

يذكر أن مسلحي حركة طالبان الإرهابية عادة ما يقومون

بشن هجمات في ولاية فراه تستهدف مسئولين وأفراد بالشرطة والحكومة الأفغانية.

وقتل عشرة من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب ستة آخرون، جراء هجوم لجماعة "طالبان" بإقليم "قندوز".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين، عن العضو بمجلس الإقليم خليل قاريزادا أن الهجوم وقع ليلا على نقطة أمنية بالإقليم، مضيفة أن بين القتلى آمر بالقوات الحدودية.



من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم .. فيما لم

تعلق سلطات الأمن المحلية بشكل منفصل

على الهجوم.

وأفاد مسؤولون أفغانيون لوكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، بأن عشرات المقاتلين من حركة طالبان قتلوا أثناء معارك عنيفة اندلعت ليل أمس بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي الحركة.

وأشار المسؤولون إلى أن المعارك دارت بعد أن هاجم المتمردون نقاط تفتيش أمنية تابعة للقوات الأفغانية في ولاية قندهار بجنوب البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن "قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت 51 إرهابيا، وجرحت تسعة آخرين".

ولفت مسؤول محلي لـ"فرانس برس" إلى أن "سبعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا أيضًا، في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرجنداب".