النّمسا تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان ونزع السلاح وحفظ السلام

أكدت النمسا ،اليوم الاثنين، التزامها الشديد بالعمل على حماية حقوق الإنسان، ونزع السلاح، والمساهمة في عمليات حفظ السلام حول العالم.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية؛ بمناسبة مرور 65 عاما على انضمام النمسا إلى عضوية الأمم المتحدة.



وقال وزير خارجية النمسا إلكسندر شالينبرج - في تصريح اليوم - إن بلاده تشارك بنشاط في جميع الفعاليات الدولية الخاصة بدعم حقوق الإنسان ونزع السلاح وحفظ السلام.

وأضاف الوزير النمساوي قائلا "نحن نعرف

اليوم أفضل من أي وقت مضى أنه لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة لكان علينا أن نبتكرها".

يذكر أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أكد أنه على الرغم من الاختلافات القائمة لا نزال نتوقع التوصل إلى اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.



وقال كورتس ،في تصريحات له يوم الخميس، "لا تزال هناك بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها ، لكنني أعتقد أن رئيسة

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيكونا قادرين على حل هذه القضايا المفتوحة الأخيرة".



وأعرب كورتس عن عدم قناعته بأن بريطانيا والاتحاد الاوروبي يريدان حقًا سيناريو عدم وجود صفقة.

ويُشار الى أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، حيث تخرج بريطانيا العظمى من السوق الداخلية والاتحاد الجمركي.



يُذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي بدأوا اليوم في بروكسل قمة أوروبية وتبحث هذه القمّة التي سيحضرها القادة الأوروبيون وجها لوجه المزيد من التنسيق بشأن كوفيد -19 وتغير المناخ والأمن والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى ترتبط باقتصاد منطقة اليورو.