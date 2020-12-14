موسكو: عودة 417 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 417 لاجئًا (منهم 125 امرأة و213 طفلًا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.



وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.



وأضاف المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري

قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة درعا، وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 16 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

وأفاد بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، يوم الأحد، بأن أكثر من 390 لاجئا سوريا عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الـساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان المركز: "تم

تسجيل عودة نحو393 لاجئا (بينهم نساء - 118، وأطفال - 200) إلى سوريا من الأراضي اللبنانية عبر نقطتي التفتيش، جديدة يابوس وتل كلخ، ولم يتم تسجيل عودة أي من اللاجئين السوريين من الأردن عبر حاجز نصيب"، وفقًا لروسيا اليوم.

ولفت البيان إلى أنه قامت الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية بعمليات مسح لـ 1.8 هكتار من الأراضي في دوما بريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعة لمحافظة درعا، كما تم العثور على 16 مادة متفجرة وتدميرها.

و كان المركز قد أعلن يوم الجمعة الماضى، أن 452 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.