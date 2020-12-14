شرطة موسكو تحذر المتعاملين بالعملات الرقمية من عمليات النصب

حثت شرطة العاصمة الروسية موسكو الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات المشفرة على توخي الحذر الشديد عند إجراء المعاملات باستخدام العملات الإلكترونية، حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.



قالت الخدمة الصحفية للشرطة - في تصريحات ، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تعد العملات المشفرة معقدة ومربكة للمتعاملين بالأصول، ما يجعلها هدفًا جيدًا للمحتالين.. وتحث الشرطة المواطنين على توخي الحذر بشكل خاص، والتحقق من المواقع التي يزورونها،

وعدم النقر على الروابط المشبوهة، وعدم الكشف عن بياناتهم المصرفية".



ولفتت شرطة العاصمة موسكو إلى أن "الكثيرين يهتمون بالحصول على عائد مادي عال عن بعد، في حين أن الأمر يستحق الحذر عندما يعد أصحاب العمل بأرباح جيدة، دون بذل الكثير من الجهد". وشرعت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، بتسجيل فئات جديدة تصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للبدء

في عمليات تطعيمها.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن الفئات الجديدة تشمل العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافية، وكذلك التجارة والخدمات البلدية .

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين إن "دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم اليوم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد (كوفيد-19) لمجموعات الخطر الجديدة".



وكانت الأولوية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.