الارشيف / اخبار العالم

ريال مدريد يلاعب اتلانتا في دور الستة عشر من دوري الابطال

0 نشر
0 تبليغ

2020-12-14 | 12:23

ريال مدريد يلاعب اتلانتا في دور الستة عشر من دوري الابطال

816 مشاهدة

أسفرت قرعة دور ال 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2020/2021 والتي أقيمت منذ قليل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، عن مواجهات نارية.
وتُلعب مباريات الذهاب في هذه المرحلة أيام 16، 17، 23 و24 شباط  المقبل، بينما ستكون مباريات العودة أيام 9، 10، 16 و17 اذار 2021.

وشهدت نتائج القرعة عن مواجهة نارية بين وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بالإضافة إلى مواجهة ضد لايبزيج.

مواجهات دور ال 16 من

- مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.
- بايرن ميونخ ضد لاتسيو.
- أتلتيكو مدريد ضد .
- ليفربول ضد لايبزيج.
- بورتو ضد يوفنتوس.
- برشلونة ضد باريس سان جيرمان.
- ضد أتالانتا.
- بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا