شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: انتشار «كورونا» خرج عن السيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

(وكالات)

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أن انتشار فيروس «كورونا» في بلاده خرج عن السيطرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، عن مجموعة من قرارات الإغلاق الأكثر صرامة في محاولة للحد من تفشي فيروس «كورونا» في البلاد. ودعا ألتماير المواطنين إلى الامتناع عن شراء هدايا عيد الميلاد قبل الإغلاق الصارم لـ«كورونا»، مؤكداً أن ذلك يتعلق بصحتهم.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه «كلما تمت السيطرة على الوباء بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع».

وكان ألتماير أكد في وقت سابق في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أن القرارات التي اتخذتها السلطات محبطة، لكن وباء «كورونا» المستشري لا يترك أي خيار، مطالباً الجميع بالوقوف معاً الآن حتى يتم عبور هذه الموجة.

واستبعد هيلجه براون مدير مكتب ميركل، الاثنين، رفع إجراءات مكافحة «كورونا» على نطاق واسع في البلاد أوائل العام المقبل. وقال براون لقناة «إن-تي.في» إنه متفائل جداً بأن تشديد الإجراءات سيساعد في خفض أعداد الإصابات الجديدة. لكنه قال: «سنشهد بعض الأيام العصيبة» خلال الشتاء لأنه لم تتوفر جرعات لقاح تكفي الجميع. وأضاف: إن «تخفيفاً شاملاً (للإجراءات) مستبعد جداً».

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل، أعلنت عن اتفاق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة في محاولة للحد من موجة إصابات فيروس «كورونا» التي تجتاح البلاد. وقالت ميركل: إن البلاد بحاجة ماسة إلى معالجة الارتفاع المتسارع في إصابات «كوفيد-19».

وأضافت: إن الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشي فيروس «كورونا»؛ لذا من الضروري اتخاذ القرار الصعب وإجراءات جديدة لكبح تفشي «كورونا».

وستظل القيود الجديدة سارية المفعول حتى 10 يناير/ كانون الثاني على الأقل للمساعدة في معالجة الموجة الثانية من جائحة الفيروس المستجد الذي يهدد بإغراق النظام الصحي في البلاد. ومن المقرر أن يتسبب القرار في اضطراب كبير لتجار التجزئة ونظام التعليم والجمهور في الفترة التي تسبق عطلة عيد الميلاد.

وتشمل الإجراءات إغلاق معظم المحال التجارية من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير، كما اتفقوا مبدئياً على بقاء المدارس مغلقة خلال تلك الفترة.