شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توافق على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من جامعة الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادى أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

وافتتح الاجتماع الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، موجها التحية لأعضاء اللجنة، قائلا: "لجنة الخطة والموازنة بدأت عملها فى يناير 2016، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتوقف العمل، فقد بذل أعضاء اللجنة جهد ضخم على مدار 5 سنوات وعملوا فى ظل ظروف صعبة ولم نتوقف عن العمل فى العطلات أو حتى فى ظل جائحة فيروس كورونا"، وبادلته التحية النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، مؤكدة أن عيسى أثبت كفاءة فى إدارته للجنة عبر 5 سنوات وقدم لها الكثير من الناحية الفنية.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن نص المادة (25) من اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية قد تُعيق تنفيذ الاتفاقية، لافتة إلى أن تلك المادة وضعت شرطا لدخول الاتفاقية حيز النفاذ بتصديق 7 دول عليها، لافتة إلى أن مصر ستكون هى الدولة رقم 5 التى توقع على الاتفاقية.

كما سجل النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، اعتراضه على عدم توقيع وزير الخارجية على المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، مؤكدا على أهمية التعاون الجمركى بين الدول المختلفة، مشيرا إلى وجود نص بالاتفاقية يسمح بتبادل المعلومات بما لا ينتهك السيادة، مشيرا إلى أن هذا النص قد يعيق تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، إلا أنه أعلن موافقته على الاتفاقية.