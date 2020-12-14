شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد طلبات الإحاطة فى 6 أدوار انعقاد للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان للأمانة العامة لمجلس النواب، أن عدد طلبات الإحاطة التى ناقشها المجلس خلال الفصل التشريعى الأول بلغ نحو 6008 طلب.

ورصد البيان تفصليا ما تم مناقشته خلال أدوار الانعقاد الستة كما يلى:

1- فى دور الانعقاد الأول تمت مناقشة نحو 324 طلب إحاطة.

2- فى دور الانعقاد الثانى تمت مناقشة نحو498 طلب إحاطة فى الجلسة العامة و855 طلب إحاطة باللجان النوعية.

3- فى دور الانعقاد الثالث تمت مناقشة 385 طلب إحاطة بالجلسة العامة و390 باللجان النوعية.

4- فى دور الانعقاد الرابع تمت مناقشة 388 طلب إحاطة بالجلسة العامة و1321 باللجان النوعية.

5- فى دور الانعقاد الخامس والسادس تمت مناقشة 326 طلب إحاطة بالجلسة العامة و1530 باللجان النوعية.

وينهى مجلس النواب غدا جلسات دور الانعقاد السادس والأخير، وتنتهى مدة المجلس الحالى فى 9 يناير 2021، حيث أن مدة المجلس خمس سنوات وكان المجلس بدأ الفصل التشريعى الاول " يتكون من 6 ادوار انعقاد" فى 10 يناير 2016.