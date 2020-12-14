1278 بيانا عاجلا و6008 طلبات إحاطة حصاد الفصل التشريعى الأول للنواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان للأمانة العامة بمجلس النواب، عن حصاد الدور الرقابى لمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول، والذى تضمن 6 أدوار انعقاد، حيث رصد البيان إجمالى الأدوات الرقابية فى الفصل التشريعى الأول، فبلغ عدد البيانات العاجلة نحو 1278 بيان عاجل، وبلغ إجمالى طلبات الإحاطة نحو 6008 طلبات إحاطة و4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة و200 طلب مناقشة عامة.
وينهى مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسات دور الانعقاد السادس والأخير، وتنتهى مدة المجلس الحالى فى 9 يناير 2021، حيث أن مدة المجلس خمس سنوات وكان المجلس بدأ الفصل التشريعى الأول " يتكون من 6 ادوار انعقاد" فى 10 يناير 2016.
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