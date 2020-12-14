شكرا لقرائتكم خبر عن 891 قانونا و308 اتفاقيات دولية و372 جلسة عامة.. حصاد 6 أدوار انعقاد لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان للأمانة العامة بمجلس النواب، أن إجمالى عدد القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول، بلغ 891 قانونا بنحو 10556مادة، حيث وصل عدد ما صدر من قوانين فى دور الانعقاد الأول نحو 82 قانونا، وفى دور الانعقاد الثانى 219 قانونا، وفى دور الانعقاد الثالث 197 قانونا وفى دور الانعقاد الرابع 156 قانونا، وبدور الانعقاد الخامس والسادس 237 قانونا.

وبلغ إجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى أقرها المجلس فى الفصل التشريعى الأول 308 اتفاقيات منها 27 اتفاقية فى الدور الأول و95 فى الدور الثانى و766 بالدور الثالث و65 اتفاقية فى الدور الرابع و85 بالدورين الخامس والسادس.

وعقد المجلس نحو 372 جلسة عامة خلال الفصل التشريعى الأول، منها 96 جلسة بالدور الاول و86 بالدور الثانى و71 بالدور الثالث و72 بالدور الرابع و65 بالدورين الخامس والسادس.

وينهى مجلس النواب غدا جلسات دور الانعقاد السادس والأخير، وتنتهى مدة المجلس الحالى فى 9 يناير 2021، حيث إن مدة المجلس خمس سنوات وكان المجلس بدأ الفصل التشريعى الأل " يتكون من 6 أدوار انعقاد" فى 10 يناير 2016.