الاندبندنت : تمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي خطوة عاقلة - لكن هل سيتغير أي شيء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (أ ش أ):

علقت صحيفة الاندبندنت البريطانية في افتتاحيتها في عددها الصادر اليوم الاثنين على ما وصفته بإصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون على فكرة أن بريطانيا ستكون على ما يرام أيا كان ما سيحدث ، قائلة إنه سيكون من الحكمة استغلال الوقت الإضافي لإبرام صفقة.

واستشهدت الصحيفة في سياق افتتاحيتها التي أوردتها على موقعها على شبكة الانترنت اليوم - بقول جونسون بنبرة مرحة: "أينما توجد الحياة يوجد أمل" معلقة على ذلك بالقول إنه محق في ذلك، وربما لا يزال من الممكن تجنب بعض من أسوأ أوجه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ومع ذلك ، كما أكد أيضًا ، فإن الحكومة البريطانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لا يزالون على مسافة بعيدة جدًا فيما يتعلق بالاتفاق على المجالات الرئيسية، وستوجه النصائح لرجال الأعمال والمواطنين بوضع خطط في حالة الخروج بدون اتفاق (بقدر ما يكون ذلك ممكنًا في واقع الأمر).

واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها بالقول إنه بعيدًا عن أن الخروج بدون اتفاق هو الكارثة التي يجب أن يعيها جونسون ، إلا أن رئيس الوزراء لا يزال متمسكًا برسالة مفادها أن بريطانيا ستكون "في وضع جيد للغاية" أيا كان ما سيحدث، مضيفة أنه كل ما يمكن قوله عن ذلك هو أنه متفائل بشكل متحيز تجاه مصلحة بلاده في مواجهة قيود متشددة من جانب الاتحاد الأوروبي .

يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد اتفقتا يوم أمس الأحد على "بذل المزيد من الجهد" ومواصلة المحادثات الخاصة باتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في بيان مشترك "عمل فريقا التفاوض ليل نهار على مدى الأيام الأخيرة. ورغم الإجهاد بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، ورغم انقضاء المهلة تلو الأخرى.. نعتقد أن المسؤولية تفرض علينا أن نبذل جهدا إضافيا".