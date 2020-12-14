1844 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 1844 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 360 ألف حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 357859، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2999".

وبحسب بيانات الوزارة يوجد حاليا 353 مريضا

في حالة خطيرة.

وبدأت السلطات بالخروج الجزئي من قيود الحجر الصحي المفروض في إسرائيل، بما في ذلك إعادة فتح رياض الأطفال واستئناف الأعمال التجارية وبعض النشاطات الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 321 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"

الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني يوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2983 حالة بعد تسجيل أربع حالات أمس بينما هناك 128 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وتجاوز العدد الإجمالي للاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ354 ألف حالة تعافي منهم ما يزيد عن 335 ألف حالة .

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تلقت إضادات دولية بجهودها والتدابير المبكرة خلال فصل الربيع الماضي لاحتواء تفشي كوفيد-19، ما أسفر عن تسجيل معدل وفيات منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى، بيد أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفقدانها السيطرة بعد تخفيف الإغلاق الأول في مايو الماضي.