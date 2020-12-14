بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.85 مليون

سيف اليزيد - ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1.85 مليون حالة، اليوم الاثنين، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفاً و267 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4013 شخصا.

ومر نحو 45 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول إصابة بـ"كوفيد19-" في المملكة المتحدة.



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