واشنطن ترفع اسم السودان من قائمة "رعاية الإرهاب"

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب".



وفي منشور عبر "فيسبوك"، قالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما ووقع وزير الخارجية (مايك بومبيو) إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 (كانون الأول) ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".



وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة في إطار موجة "صفقات التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة.



ويمنح القانون الأمريكي مدة 45 يوما أمام الكونغرس للاعتراض قبل دخول قرار من هذا النوع حيز التنفيذ.



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