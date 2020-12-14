أكد عبد السلام وادو، مدرب فريق المولودية الوجدية، أنه خاض مباراة الرجاء رغم واقعة الاعتداء عليه من طرف ساٸق حافلة الفريق والمشاكل الصحية.

وتابع وادو، في تصريح بعد مباراة الرجاء: “القضاء سيقول كلمته في واقعة الاعتداء والمحامي سيجيب عن التساٶلات”.

وعبر وادو عن رضاه علی مستوی اللاعبين وأشاد بهم مبرزا أن المرحلة لم تكن سهلة خصوصاً علی المستوی النفسي.

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