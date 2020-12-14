أبرز المعلومات حول لقاحات “كورونا” الخمسة المعتمدة حول العالم

وصل عدد اللقاحات المعتمدة حول العالم ضد فيروس “كورونا المُستجد حتى الآن إلى 5 لقاحات، تختلف فيما بينها في تقنيتها وسعرها ودرجة الحرارة التي تحفظ فيها.

1ـ “لقاح “فايزر/ بيونتيك”

لقاح أمريكي يعتمد على تقنية الحمض النووي الرايبي، وتصل نسبة فاعليته 95% وسعر جرعته 20 دولاراً، ويحفظ ويخزّن في درجة حرارة 70 تحت الصفر، كما يعطى على جرعتين لضمان نجاحه.

2ـ لقاح “سبوتنيك ـ في”

لقاح روسي يعتمد على تقنية الناقلات الفيروسية، ويحقق نسبة فاعلية تبلغ 92% وسعره 10 دولارات، فيما يحفظ ويخزن في درجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجات.

3ـ لقاح “مودرنا”

لقاح أمريكي يعتمد على تقنية الحمض النووي الرايبي، وتصل نسبة فاعليته 95% وسعر جرعته ما بين 15 إلى 17 دولاراً، ويحفظ ويخزن في درجة حرارة 20 تحت الصفر، كما يعطى على جرعتين لضمان نجاحه أيضاً.

4ـ لقاح “أسترازينيكا”

لقاح بريطاني يعتمد على تقنية الناقلات الفيروسية، ويحقق نسبة فاعلية ما بين 70 إلى 90% وسعر جرعته تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات، كما يحفظ ويخزن في درجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجات.

5ـ لقاح “سينوفارم”

لقاح صيني يعتمد على تقنية تعطيل الجزئيات الفيروسية، ويحقق نسبة فاعلية تصل إلى 86% وسعر جرعته 72 دولاراً، على أن يحفظ ويخزن في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات.

