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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأة بقصف حوثي على قرى آهلة في الزاهر محافظة البيضاء والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
أصيبت امرأة، إثر قصف انتقامي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) عقب كمين لأبطال مقاومة آل حميقان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.
وذكرت مصادر محلية، أن امرأة أصيبت بجروح مختلفة إثر قصف عشوائي حوثي على منطقة الاجردي وعدد من القرى الآهلة بالسكان في مديرية الزاهر.
يأتي هذا القصف بعد هجوم شنه أبطال مقاومة آل حميقان وافراد اللواء 181 على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في منطقة الجماجم التابعة لمديرية الزاهر أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين.
الجدير بالذكر أن أبطال مقاومة آل حميقان، سيطروا خلال اليومين الماضيين على مثلث الجماجم عقب هجوم مباغت مسلحي ميليشيا الحوثي في المديرية ذاتها
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