- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح البرهان: رفع السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
قال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن قرار رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدولة الراعية للإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي.
أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.
وقالت السفارة في بيان إن فترة إخطار الكونجرس بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب البالغة 45 يوما انقضت اليوم 14 ديسمبر، وأن الخرطوم خارج اللائحة.
وفي أول تعليق له على دخول القرار حيز التنفيذ رسميا اعتبر البرهان في تغريدة على حسابه على "تويتر" أن قرار حذف السودان من قائمة الإرهاب جاء نتاج جهد بذله أبناء السودان وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر (التي أنهت حكم الرئيس الإخواني عمر البشير).
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالفتاح البرهان: رفع السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.