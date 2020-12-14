السفارة الأمريكية بالخرطوم تعلن بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

الإثنين 14 ديسمبر 2020

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.



وقالت السفارة افي بيان إن فترة إخطار الكونغرس بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب البالغة 45 يوما انقضت اليوم 14 ديسمبر، وأن الخرطوم خارج اللائحة.، وفقا للعين.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم، ليتم نشره في السجل الفيدرالي.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993 بسبب ممارسات نظام الإخوان المعزول.

وجاء قرار ترامب إثر تسوية تقضي بدفع حكومة السودان لعائلات ضحايا سفارتي واشنطن بنيروبي ودارالسلام مبلغ 335 مليون دولار، كما جرت تسوية مماثلة مع ضحايا وعائلات المدمرة الأمريكية كول.

وبقرار اليوم، يكون السودان قد طوى أكثر صفحات الإخوان ظلاما، من واقع الأضرار التي خلفها تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب.