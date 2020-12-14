شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعتقل قيادي بجماعة إرهابية متورط في تفجير بالي والان نبدء بالتفاصيل
وهدف الجماعة الإسلامية المعلن هو إقامة دولة خلافة إسلامية في جنوب شرق آسيا.
وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد رمضان في بيان اليوم السبت إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض يوم الخميس على ذو القرنين، أحد القادة في هجوم بالي.
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