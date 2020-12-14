شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تبدأ حملة تطعيم للفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين إن " دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم اليوم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد (كوفيد-19) لمجموعات الخطر الجديدة ".
وكانت الأولوية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.
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