الآسيوي يتسلم ملفي ترشيح السعودية وقطر لاستضافة كأس آسيا 2027

رياضة 2020-12-14 | 10:29 204 مشاهدة تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفي الترشيح المقدمين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وقام محمد قطان سفير السعودية في ماليزيا، وفهد محمد كافود سفير قطر في ماليزيا، بزيارة مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، وذلك من أجل تسليم الوثائق اللازمة في ملف الترشيح. وكان منتخب السعودية توج بلقب بطولة كأس آسيا ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996، حيث تسعى البلاد لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها.



في المقابل توجت قطر بلقب البطولة للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات، وهي تسعى لاستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1988 و2011. في المقابل توجت قطر بلقب البطولة للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات، وهي تسعى لاستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1988 و2011. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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