الاطاحة بـ'داعشيين' أشقاء جنوبي بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، الإطاحة بعنصرين من "داعش" أشقاء جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة الرشيد الجنوبي ضمن محافظة بغداد".



وأضافت أن "الإرهابيين شقيقان مطلوبان وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية واللذين عملا ضمن ما يسمى عسكر الجنوب بصفة مقاتل تحت كنى (ابو ايمن وابو مهدي)"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية لإكمال أوراقهما التحقيقية".



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