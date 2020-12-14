اعادة فتح ساحة الحبوبي في الناصرية

افاد مراسل الخليج 365، في محافظة ذي قار، الاثنين، بان القوات الامنية اعادت فتح ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال المراسل، ان القوات الامنية اعادة فتح ساحة الحبوبي صباح اليوم امام حركة المرور. وتعد ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار، وشهدت خلال الاشهر الاخيرة اضطرابات الامنية واحتكاكات بين المتظاهرين والقوات الامنية.

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