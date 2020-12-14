مقتل 5 مدنيين في هجوم يستهدف "أميصوم" بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى تفجير لغم أرضي، اليوم الإثنين، بحياة 5 مدنيين في مقديشو كان يستهدف بعثة حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) في العاصمة الصومالية.

وبحسب وسائل إعلام صومالية سمع دوي الانفجار في عدد من أحياء مقديشو، ولجأت القوات المستهدفة إلى إطلاق نار كثيف بعد استهدافهم، ما أدى لخسائر بشرية، وفق شهود عيان.

وعقب الهجوم وصلت قوات الأمن إلى مكان الهجوم كما طوقت المناطق المحيطة وهرعت سيارات الإسعاف إلى الميدان لنقل المصابين إلى المستشفيات.

ولم تعلق السلطات الصومالية الهجوم والخسائر التي خلفها حتى الآن.

وتشارك بعثة أميصوم في محاربة حركة الشباب الإرهابية التي تستهدف بدورها قواتها ومعسكراتها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى 8:40 بتوقيت جرينيتش، لكن عادة ما تشير أصابع الاتهام إلى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأصبح أسلوب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة مفضلا لدى مليشيات الشباب في تنفيذ هجماتها الإرهابية إذ تصل نسبتها أكثر من 50% من أعمالها العدائية، بعد أن كانت تعتمد في السابق على تفخيخ السيارات والانتحاريين.