البرهان: رفع السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن قرار رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدولة الراعية للإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي.

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.

وقالت السفارة في بيان إن فترة إخطار الكونجرس بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب البالغة 45 يوما انقضت اليوم 14 ديسمبر، وأن الخرطوم خارج اللائحة.

وفي أول تعليق له على دخول القرار حيز التنفيذ رسميا اعتبر البرهان في تغريدة على حسابه على "تويتر" أن قرار حذف السودان من قائمة الإرهاب جاء نتاج جهد بذله أبناء السودان وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر (التي أنهت حكم الرئيس الإخواني عمر البشير).

وأضاف أن "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي، وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، موجها الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية، وللإخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان".



وأشاد رئيس مجلس السيادة بدور الإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار التاريخي، القاضي بشطب بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واعتبر أن القرار يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي، ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية في بلاده.

بدوره، قال سفير السودان بواشنطن نور الدين ساتي، اليوم أيضا، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيعلن رسميا خلال ساعات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



وأضاف السفير في تغريده على تويتر: "مبروك الخبر الأكيد من السفارة الأمريكية بالخرطوم: تأكد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج بها منذ عام 1993 بسبب ممارسات نظام الإخوان المعزول.



وجاء قرار ترامب إثر تسوية تقضي بدفع حكومة السودان لعائلات ضحايا سفارتي واشنطن بنيروبي ودار السلام مبلغ 335 مليون دولار، كما جرت تسوية مماثلة مع ضحايا وعائلات المدمرة الأمريكية كول.

وبقرار اليوم، يكون السودان قد طوى أكثر صفحات الإخوان ظلاما، من واقع الأضرار التي خلفها تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب.