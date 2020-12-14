مسام يعلن نزع 1492 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020م، عن نزع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة الحوثية، خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، والتي كانت المليشيات قد فخخت الأرض بها.



وذكرت غرفة عمليات مشروع "مسام"، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري 1492 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبينت غرفة عمليات المشروع، أن فرق المشروع نزعت منذ 28 نوفمبر الماضي ولغاية الآن 3122 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وتابعت غرفة عمليات مسام، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 978 ذخيرة غير منفجرة و7 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 492 لغماً مضاداً للدبابات و15 لغماً مضاداً للأفراد.

وأكدت أن فرق مسام تمكنت خلال أسبوع من تطهير 340611 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

وأشارت إلى أن فرق "مسام" تمكنت منذ 28 نوفمبر الماضي ولغاية 11 ديسمبر الجاري من تطهير 621502 متر مربع من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

ويرتفع إجمالي ما نزعته فرق المشروع السعودي "مسام" منذ بداية انطلاق المشروع وحتى 11 ديسمبر، ليصل إلى 204.507 ألغام وذخائر غير منفجرة