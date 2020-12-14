شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصدت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة.



وقالت، في نشرتها اليوم: #الطقس: بمشيئة الله تعالى؛ تنشط الرياح الجنوبية على الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

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