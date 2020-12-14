مقتل مسلح في إطلاق نار أمام كنيسة في نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصابت شرطة نيويورك بجروح بالغة رجلا فتح النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة لحضور حفل غنائي ميلادي أمس الأحد.



وأفاد شهود عيان بعدم إصابة أي شخص.

وقالت متحدّثة باسم شرطة نيويورك إن الشرطيين ردوا على مصدر النيران بعدما بدأ الرجل بإطلاق النار.

وأفادت المتحدثة وكالة فرانس برس أن الرجل "تعرّض لإصابة بالغة وهو قيد التوقيف".

وقال مراسلة فرانس برس شهدت الواقعة إنها رأت الرجل وهو يطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا (16,00 ت غ).

وقالت المراسلة "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقا مدوية"، وتابعت "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار".

وأضافت المراسلة "شاهدت الطلقات ولذت بالفرار. هربت حفاظا على حياتي".

وقالت الشاهدة مارتا ستولي إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل أن يصاب برصاص الشرطة.

وصرّحت لفرانس برس "كان يطلق النار من دون أن يصوّب على أحد"، مضيفة أنه كان يصرخ "أطلِقوا النار علي، اقتلوني".

وأصيب المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته