شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 21825 إصابة جديدة بكورونا و279 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد إن البرازيل سجلت 21825 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة جراء كوفيد -19.



وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.

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