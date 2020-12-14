الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 ديسمبر، نزولا من 24 إصابة في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من بين الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت إنه تم تسجيل حالتين جديدتين منقولتين محليا في إقليم هيلونغجيانغ.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل تسع إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم السبت 86741 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.