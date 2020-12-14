شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي احتجاج شعبي على الجرائم بتعز.. ومطالب بتصنيف "الحوثي" إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام مقر النادي الأهلي في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الأحد، والذي تعرض لقصف بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واستنكر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، أمس السبت، بقصف ملعب النادي الأهلي، والتي أودت بحياة الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي طليعة تعز سابقاً ونجله، أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي وإصابة طفلين شقيقين.

وأوضح المحتجون أن القصف بتلك الطريقة الممنهجة يندرج ضمن جرائم الحرب، ويعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء غالبيتهم من الأطفال، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت قذيفة مدفعية من نوع هاوزر أطلقتها ميليشيا الحوثي أمس على ملعب النادي الأهلي في حي النقطة الرابع، وهو حي مكتظ بالسكان، ويحوي منشآت ومدارس ومصالح حكومية وخاصة وسط مدينة تعز.

في السياق، زار فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مقر النادي الأهالي بمدينة تعز، لمعاينة سقوط المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحوثي على ملعب ميدان النادي.

وأوضحت عضو اللجنة، إشراق المقطري، أن الفريق عاين مكان سقوط المقذوف بملعب ميدان النادي، واستلم بقايا المقذوف وفحصها، مشيرة إلى أن القصف الحوثي للملعب سبق وصول نحو ثلاثين لاعبا لاستكمال تدريباتهم فيه.

وشكل النشطاء والمحتجون سلسلة بشرية بمدينة تعز، مطالبين بتصنيف ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية منظمة إرهابية.

السلسلة التي نظمتها مبادرة "يمن بلا إرهاب حوثي" على ملعب مدرسة الشعب في حي الحوض شرق المحافظة شارك فيها أكثر من ألف مواطن من الطلاب والتربويين والرياضيين وأعضاء المبادرات الشبابية.

وطالب المشاركون فى الفعالية بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وخاطبوا المجتمع الدولي بوقف الإرهاب الحوثي وجرائمه وتهديده للأمن والسلم المحلي والعالمي.

يشار إلى أن عشرات الوقفات نظمت بعدد من المحافظات مطالبها تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وأكدت أن ذلك السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي.