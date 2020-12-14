أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ): أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا صباح اليوم الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بعد ثمانية أيام من استقالة الحكومة السابقة، في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم السبت الماضي.

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