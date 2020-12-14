كندا تعلن وصول أول دفعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ،اليوم الاثنين، إن أول دفعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى كندا .

وقال ترودو في تغريدة على موقع "تويتر" - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - " وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح (كوفيد-19) لفايزر-بيونتيك إلى كندا .. ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون اليوم في تلقي التطعيم " .

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح .

وستذهب الجرعات الأولى - البالغ عددها 30 ألفا - إلى 14 موقعا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر

عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.وسجلت كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 13500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ويشار إلى أن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك في كندا فرنسوا ليجو قال إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيبدأ في المقاطعة، بعد غد الاثنين، بعد خمسة أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف (فايزر-بايونتيك) ضد (كوفيد-19).

وأضاف ليغو- في بيان أوردته قناة (الحرة)

الأمريكية، اليوم السبت: "إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في

مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولا.. بالطبع لن يتم تطعيم الجميع في الأيام القليلة المقبلة وفي الأسابيع المقبلة، لذا يجب التحلي بالصبر، وينبغي توخي الحذر".

يذكر أنه خلال الموجة الأولى للجائحة، سُجّلت في دور رعاية المسنين نسبة ثمانين

بالمئة من إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- في وقت سابق- إن كندا "ثالث دولة توافق على لقاح فايزر بعد المملكة المتحدة والبحرين" ستتلقى 249 ألف جرعة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت السلطات الكندية- في وقت سابق- أن اللقاحات الأولى أُرسِلت من بلجيكا، ويُتوقّع وصولها في الأيام المقبلة إلى كندا، ويجب أن يبدأ التطعيم على الفور في 14 مركزا في كل أنحاء البلاد.