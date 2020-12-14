فنزويلا تسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 107 آلاف و761 حالة، تعافى منهم 102 ألفًا و289 حالة.

وبلغ إجمالي حالات النشطة في البلاد 4026 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 954 بعد تسجيل 5 حالات.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 9 ملايين و884 ألفا و100 حالة، وذلك عقب تسجيل 27 ألفا و71 حالة إصابة

جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفًا و355 حالة، وذلك عقب تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و388 ألفا و159 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة

انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 9 ملايين و857 ألفًا و29 حالة، وذلك عقب تسجيل 30 ألفًا و254 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفًا و19 حالة، وذلك عقب تسجيل 391 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و357 ألفًا و464 شخصًا.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، إن الخبراء في بلاده يعتقدون أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة، بما يخفف وطأة الوباء الذي أصاب الملايين من الهنود.