ألمانيا تسجل 16 ألفًا و362 إصابة و188 حالة وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 16 ألفًا و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و337 الفًا و78 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 188 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 21 ألفًا و975 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 984 ألفًا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 330 ألفًا و900 حالة نشطة في البلاد.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم الأحد، إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت ميركل إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات لغاية 10 يناير، أي بعد انتهاء فترة الأعياد، وفقًا لروسيا

اليوم.

وأعلنت ميركل أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.

تفرض ألمانيا قيودا جزئية منذ 6 أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

وتكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونًا.