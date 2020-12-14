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شكرا لقرائتكم خبر عن تعبئة لقاح فيروس كورونا في شاحنات تمهيداً لتوزيعه في أمريكا.. فيديو والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
بدأت عملية سحب لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة لاستِخدامه على نطاق واسع، من أحد مصانع شركة فايزر في ميشيغان أمس الأحد، حيث ستوزع جرعات اللقاح الحاسم في وقف تفشي الفيروس، على جميع أنحاء البلاد اليوم.
وبدأ خط تجميع في ساعات مبكرة من الصباح سحب الجرعات من وحدات التجميد، ووضع اللقاح في عبوات، وتحميل الوحدات على منصات حتى يمكن تحميلها على متن الشاحنات في مصنع فايزر في ميشيغان، بحسب "يورونيوز".
الثلج الجاف وملصقات الشحن وأشرطة التغليف مجهزة بالقرب من عمال التعبئة، الذين وضعوا كمامات ودروعاً، وهم يقومون بتجميع العبوات داخل المستودع.
وقام سائق رافعة شوكية بنقل الصناديق إلى منطقة تحميل حيث نقلها سائق رافعة شوكية آخر بوضع الوحدات على متن شاحنات صغيرة.
جرعات لقاح فايزر سوف تطلق أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة، في فترة حرجة من تفشي الجائحة التي أوْدَت بحياة 1.6 مليون شخص وأصابت 71 مليوناً حول العالم.
ويتوقع توزيع نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح في بادئ الأمر، مع منح الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين مع تزايد أعداد حالات العدوى، ودخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة.
ومع ترجيح تفاقم الأمر، خلال فترة العطلات، فإن اللقاح قد يمثل بارقة أمل في مكافحة الجائحة التي قتلت نحو 300 ألف ألف امريكي.
شاهد.. تعبئة لقاح فيروس كورونا في شاحنات تمهيداً لتوزيعه في #أمريكاhttps://t.co/lKcD860R8w#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RUIExEHctu— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
شاهد.. تعبئة لقاح فيروس كورونا في شاحنات تمهيداً لتوزيعه في #أمريكاhttps://t.co/lKcD860R8w#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RUIExEHctu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 14, 2020
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