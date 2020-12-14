شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بومبيو : اليوم إعلان رفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 51 ثانية - 10:32 صباحًا, 14 ديسمبر 2020 م قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيتم اليوم الإعلان رسميا رفع السودان من قائمة الإرهاب وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”

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