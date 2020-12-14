شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : اليوم إعلان رفع السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيتم اليوم الإعلان رسميا رفع السودان من قائمة الإرهاب. وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"

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