النزاهة تعلن إيقاف هدر تسعة مليارات دينار في الأنبار

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة"، مبينةً أن "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة دوائر وزارة الماليَّة، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملةً مُزوَّرةً خاصَّة بالشهداء والمصابين".وأضافت أن "التحقيقات الأوليَّة توصَّلت إلى حصول تزويرٍ في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار"، لافتةً إلى أن "مجموع المبالغ التي تمَّ إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار".

وفي عمليةٍ أخرى، قام الفريق الميداني بضبط (8) معاملاتٍ تقاعديَّةٍ بعد حصول تزويرٍ في كتاب صحَّة صدور التقرير الطبيِّ الخاصِّ بتلك المعاملات، مُشيرةً إلى إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينارٍ كانت ستُصرَفُ كفروقاتٍ ورواتب لمعاملاتٍ مُزوَّرةٍ.



وأكدت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".