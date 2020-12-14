وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "اعتبارا من يوم غد سيتم المباشرة برفع الكتل الكونكريتية الموجودة في تقاطع الشيخ عبد القار باتجاه شارع الملك غازي وصولا إلى منطقة النهضة".
وأضاف البياتي، أن "هذه الحملة تأتي بهدف فتح الطرق وتخفيف الزدحامات".
وأضاف البياتي، أن "هذه الحملة تأتي بهدف فتح الطرق وتخفيف الزدحامات".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب القائد العام يعلن المباشرة بحملة لرفع الكتل الكونكريتية وسط بغداد غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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