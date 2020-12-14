شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعتزم فتح حدودها أمام الأستراليين مطلع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلينجتون- أ.ف.ب

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاثنين، أن بلادها تأمل في فتح ممر جوي بدون حجر صحي أمام المسافرين الآتين من أستراليا بحلول نيسان/إبريل من العام المقبل، وأنها تعمل على إنهاء الإجراءات الحدودية المطلوبة المتعلقة بمكافحة فيروس «كورونا».

وقالت أرديرن إن حكومتها وافقت «من حيث المبدأ» على فتح هذا الممر الجوي عبر مقاطعة تاسمان في الربع الأول من عام 2021 في حال لم يتم تسجيل معدلات إصابة كثيرة في البلدين.

وأضافت للصحفيين: «نعتزم تحديد موعد لبدء السفر عبر مقاطعة تاسمان بدون حجر صحي في العام الجديد، بمجرد الانتهاء من التفاصيل المتبقية».

وأغلقت نيوزيلندا حدودها في آذار/مارس، ومذاك على جميع الوافدين بمن فيهم المسافرين الأستراليين الخضوع لأسبوعين من الحجر الصحي. وتمت الإشادة بنيوزيلندا على نطاق واسع لتطبيقها إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس «كورونا» الذي تسبب ب25 وفاة فقط في بلاد يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وأشارت أرديرن إلى أنها لن تسمح بمخاطرات غير ضرورية لاستئناف حركة السفر مع أستراليا التي يفد منها أكبر عدد من المسافرين إلى نيوزيلندا.

وسمحت أستراليا بالسفر بدون حجر صحي للنيوزيلنديين في تشرين الأول/أكتوبر، لكن نيوزيلندا لم تقابلها بإجراء مماثل واستمرت بفرض الحجر لمدة 14 يوماً على الوافدين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت نيوزيلندا عن خطة مماثلة لممر جوي مع «جزر كوك» في المحيط الهادي في الربع الأول من العام المقبل.