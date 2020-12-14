شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.

ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محليا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484، إضافة إلى 587 حالة وفاة.

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