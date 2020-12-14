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شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأحد، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر/بيونتك" المخصص لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن تبدأ حملات التطعيم الكندية، الاثنين.
وأعلن ترودو الخبر عبر تغريدة مرفقة بصورة لشحنة اللقاح الذي قامت بتطويره شركة "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية.
وتعد الولايات المتحدة وكندا أولى دول الغرب، بعد بريطانيا، في بدء حملات التطعيم.
وتحوي الشحنة 30 ألف جرعة من اللقاح يتم توزيعها عبر 14 ألف موقعا عبر كندا، حيث تأتي الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفا، من بينهم كبار السن في دور الرعاية إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي.
وغادرت الشحنة بلجيكا، الجمعة، متوجهة إلى ألمانيا ثم الولايات المتحدة قبل وصولها وتوزيعها عبر كندا.
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