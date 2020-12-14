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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تتجسس على اليونان.. وشرطة إثينا تلاحق مشتبهين بهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين يعملان فى جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية.
ووفق وسائل إعلام يونانية فإن الرجلين يعتقد أنهما كان يتجسسان لصالح تركيا، ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من جزيرة "رودس"، فيما ذُكر أن الثانى يعمل فى القنصلية التركية فى رودوس.
وأوضحت وسائل الإعلام اليونانية، أن العامل على العبارة كان يزود المشتبه به الثانى بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليونانى على الجزيرة.
وفق بيان الشرطة اليونانية فإن التحقيق الذى ستوجّه الاتهامات بناء عليه "جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني"، وذلك وفق "سكاى نيوز"
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