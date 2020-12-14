شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التوتر مع إيران.. أزمة بين إسرائيل وتركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مما وصفته بـ«مصالحة زائفة» تسعى إليها تركيا مع إسرائيل، وتهدف إلى عزل الأخيرة وتخريب علاقاتها الجيدة مع كل من اليونان والإمارات.

واتهمت الصحيفة في تقرير لها أمس (الأحد) أنقرة بأنها عملت بشكل وثيق مع جماعات ضغط غربية وخبراء لمحاولة إقناع الحكومة الإسرائيلية بأنها تريد صفحة جديدة في العلاقات. وأضافت: لكن تركيا ترفض التغيير، وتريد فقط تعكير صفو المياه بين إسرائيل وشركائها في المنطقة. وبحسب محلل شؤون الشرق الأوسط بالصحيفة سيث فرانتزمان، فإن المصالحة ستشمل حصول تركيا على كل ما تريده وتدمير علاقات إسرائيل مع اليونان وقبرص، وخاصة صفقة خط أنابيب الغاز التي وقعتها إسرائيل مع هذين البلدين هذا العام. وقال إن الخرائط أظهرت أن تركيا تسيطر على مياه بالبحر المتوسط قبالة قبرص، وربما تقطع جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.

من جهة أخرى، تفاقمت الأزمة التركية الإيرانية، واعتذرت أنقرة بشكل غير مباشر لطهران عن تصريحات أردوغان. وأوضحت أن أردوغان لم يعلم مدى حساسية القصيدة التي قرأها في أذربيجان.

وقالت الخارجية الإيرانية على تويتر، إن وزير الخارجية التركي تحدث هاتفيا مع ظريف، ويؤكد أن أردوغان يحترم كامل السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية. وكان 214 نائبا في البرلمان الإيراني أعلنوا في بيان، احتجاجهم على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي. وأكدوا أن أدبيات الرئيس التركي المثيرة للانقسام غير مقبولة.